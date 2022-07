Dalla Francia – Trasferimenti: Il Leicester segue da vicino Sofiane Diop (Monaco). (Di giovedì 14 luglio 2022) 2022-07-13 20:05:00 L’autorevole L’Équipe: Dopo aver registrato l’arrivo del trequartista del Liverpool Takumi Minamino, l’AS Monaco concluderà quello del poliedrico attaccante Breel Embolo, del Borussia Mönchengladbach. Questi rinforzi indeboliscono ulteriormente lo status di Sofiane Diop, sotto contratto con il club del principato fino al 2026. Come rivelato Il gruppo a maggio si studia una partenza dell’internazionale Espoirs (22 anni), perché poco utilizzata alla fine della scorsa stagione (un solo mandato negli ultimi 10 giorni di L1). Diop ha attirato particolarmente l’avidità di Dortmund, Nizza e Leicester. Oggi è il club inglese ad essere il più attivo, perché l’allenatore Brendan Rodgers apprezza molto il suo profilo. Sono stati fatti i ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 14 luglio 2022) 2022-07-13 20:05:00 L’autorevole L’Équipe: Dopo aver registrato l’arrivo del trequartista del Liverpool Takumi Minamino, l’ASconcluderà quello del poliedrico attaccante Breel Embolo, del Borussia Mönchengladbach. Questi rinforzi indeboliscono ulteriormente lo status di, sotto contratto con il club del principato fino al 2026. Come rivelato Il gruppo a maggio si studia una partenza dell’internazionale Espoirs (22 anni), perché poco utilizzata alla fine della scorsa stagione (un solo mandato negli ultimi 10 giorni di L1).ha attirato particolarmente l’avidità di Dortmund, Nizza e. Oggi è il club inglese ad essere il più attivo, perché l’allenatore Brendan Rodgers apprezza molto il suo profilo. Sono stati fatti i ...

Pubblicità

AzzurreFIGC : ??????????'?? ???????? 2022 Le 11 #Azzurre ?? scelte dalla Ct Milena #Bertolini per ???? #Francia ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 2… - henriolama : @dchinellato l'ennesimo talento africano rubato dalla Francia. Povero sport africano che non evolve più... - Robypennny : RT @StefaniaMonteb2: In Francia la politica è dalla parte dei minori. In Italia li considerano dei maligni serbatoi di virus (cit @RobertoB… - TAL77SVAD : RT @byoblu: L'Assemblea nazionale francese ha bocciato la reintroduzione del certificato verde per viaggiare. Il voto contrario è arrivato… - JuliaPsdp : RT @GattaSulTettoMi: @Cambiacasacca Hanno bocciato il grinpasse per gli under 18 e per chi arriva in Francia dall'estero, dalla Corsica e d… -