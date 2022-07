(Di giovedì 14 luglio 2022) L’esame di Maturità. Sono cinque gi studenti del liceo Pertini usciti con il massimo dei voti, tra di loroBregu, 19 anni. L’ultimo anno della scuola superiore l’ha passato per tre mesi e mezzo in un letto della Casa di Cura Villa Del Principe pernervosa

Pubblicità

Il Secolo XIX

Genova " Una voce sussurrava dentro Sofia. Le diceva, le imponeva una cosa sola: " Devi essere perfetta ". Quella voce si è trasformata in un'ossessione. "Volevo essere magra, rimpicciolirmi sempre ...Gentile prof.ssa Spotorno, sono rimasta colpitanotizia riportata da molti quotidiani, che all'ultimo concorso in magistratura molti candidati,...cose fondamentali corriamo in una sorta di... Dalla bulimia al 100 con lode. Genova, la vittoria di Sofia: “Così ho sconfitto i miei fantasmi” Il neo sindaco pronto a varare la nuova giunta e a prendersi con l’appoggio di Talerico anche la presidenza del Consiglio ma nel centrosinistra crescono i malumori ...Al Centro Disturbi del comportamento Alimentare del San Raffaele di Milano, un'eccellenza nella cura di queste malattie, sono stati tagliati 15 dei 20 posti letti dedicati al ricoveri più gravi. Il pr ...