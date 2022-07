(Di giovedì 14 luglio 2022) A distanza di due giorni l'uno dall'altro, due rapper dimostrano di non avere rispetto per il: come è possibile costruire una carriera senza mettere in conto il dissenso?

Pubblicità

MarioManca : Da Rhove a Rondo: la musica che tradisce il patto col pubblico - lluchino_ : questo sta davvero sbottando per difendere rhove e rondo, guarda a me spiace discutere con te perché sei bono, però… - lluchino_ : questo capolavoro di chiesa con l’autotune > rondo rhove - lluchino_ : di rhove e rondo io penso di si - greenx_h : Ho visto che a Rhove si é accodato anche Rondo tirando un pugno ad un suo fan. Posso dire ma che schifo di gente, n… -

Vanity Fair Italia

... Paky &- 24 GIUGNO - Ippodromo delle Capannelle Queen at the Opera - 25 GIUGNO - Ippodromo ...- Ippodromo delle Capannelle The Chemical Brothers - 8 LUGLIO - Ippodromo delle CapannelleDa ...... Paky &- 24 GIUGNO - Ippodromo delle Capannelle Queen at the Opera - 25 GIUGNO - Ippodromo ...- Ippodromo delle Capannelle The Chemical Brothers - 8 LUGLIO - Ippodromo delle CapannelleDa ... Da Rhove a Rondo: la musica che tradisce il patto col pubblico Quand'è che gli artisti hanno deciso che il pubblico non è la ragione del loro successo ma un problema da risolvere e, possibilmente, da sopprimere La domanda ci è piombata in testa questa settimana, ...Il rapper Rondo da Sosa tira un pugno durante un suo concerto: "Volevano rubarmi l'orologio" Il rapper è stato protagonista di un video circolato negli ultimi giorni in cui lo si vede sferrare un pesa ...