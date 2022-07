Da Parigi – Trasferimenti | Atlético de Madrid sedotto da Sekou Mara Bordeaux

(Di giovedì 14 luglio 2022) 2022-07-13 19:06:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: Gli interessi dei giocatori delsono stati attentamente esaminati per alcune settimane dai loro tifosi, che sperano già che il loro club riesca a uscire con successo dalla conciliazione davanti al CNOSF il 19 luglio. I Girondini hanno bisogno di fondi e i loro leader stanno scommettendo sugli afflussi di denaro tramiteper superare l’acqua. Per, uno dei valori di mercato più importanti del club, si chiedono 15 milioni di euro, con in palio dei bonus. Se non è pronto a soddisfare queste condizioni, soprattutto perché deve vendere prima di acquistare, l’deè molto interessato al giovane attaccante 19enne, capocannoniere ...

Pubblicità

zazoomblog : Da Parigi – Trasferimenti: Lorient vicino alla conclusione dell’arrivo di Yvon Mvogo (RB Lipsia) - #Parigi… -

TUTTO mercato WEB

Intervenendo al Forum internazionale della Finanza, all'Europlace di, il banchiere centrale ... Villeroy de Galhau ha dichiarato che una CBDC wholesale, da utilizzare per i...Mancini non ha dubbi: Scamacca abuona soluzione. In questo calciomercato estivo, sono tanti gli azzurri al centro di possibili. Tra i tanti anche Gianluca Scamacca. Il giovane ... Paris Saint-Germain, trovato l'accordo con Ekitike. Resta da convincere il Reims a cedere Il nuovo giocatore della Juventus Angel Di Maria torna a Parigi, ma solamente per poche ore prima di tornare a Torino ...Prosegue la trattativa per il trasferimento a Parigi di Milan Skriniar Il Paris Saint-Germain ha messo sul piatto 60 milioni di euro, bonus compresi,.