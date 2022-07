Cultura – Da Palazzo Mocenigo a Villa Medici | ecco le ‘Es-senze’ | una mostra ed un dialogo fra Pancotto e la Squarcina

(Di giovedì 14 luglio 2022) In occasione della“Es-senze“, in corso al Museo didi Venezia, l’Accademia di Francia a Roma –è lieta di ospitare una conversazione tra il curatore dell’esposizione Pier Paolo, anche ideatore degli #artclub di, e Chiara, responsabile del Museo veneziano. L’incontro avrà luogo martedì 19 luglio, alle ore 18:30, presso la Sala Musica di, con ingresso libero su prenotazione al sito ufficiale. Il percorso espositivo di “Es-sence”, promossa in coincidenza della Biennale di Arti Visive, vede dodici artisti internazionali cimentarsi con l’olfatto come componente espressiva di rilievo nella realizzazione creativa della propria ...

In occasione della mostra "Es-senze", in corso al Museo di Palazzo Mocenigo di Venezia, l'Accademia di Francia a Roma – Villa Medici è lieta di ospitare una conversazione tra il curatore dell'esposizi ...