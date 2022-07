Cristiano Ronaldo, offerta shock dall’Arabia Saudita: cifre e dettagli / News (Di giovedì 14 luglio 2022) Attenzione all'indiscrezione di calciomercato lanciata dal Portogallo: un club arabo sarebbe pronto a fare follie per Cristiano Ronaldo Leggi su pianetamilan (Di giovedì 14 luglio 2022) Attenzione all'indiscrezione di calciomercato lanciata dal Portogallo: un club arabo sarebbe pronto a fare follie per

Pubblicità

futbolarena : ??? Thomas Tuchel, Cristiano Ronaldo transferine onay vermedi. (Fabrizio Romano) - FrankKhalidUK : Ronaldo Nazario on the Cristiano Ronaldo v Lionel Messi debate. - FrankKhalidUK : Jamie Carragher on the Cristiano Ronaldo v Lionel Messi debate. - nagwande : RT @CR7Comps: Cristiano Ronaldo’s most underrated performance in UCL. - PeterLUHG : RT @UtdActive: ??????| Atletico Madrid are interested in signing Cristiano Ronaldo. [@espn] #MUFC ?? -