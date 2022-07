Cristiano Ronaldo, in Arabia Saudita pronti a fare follie: affare da 300 milioni (Di giovedì 14 luglio 2022) Un club dell’Arabia Saudita sarebbe pronto a fare follie per Cristiano Ronaldo provando a chiudere un affare a 300 milioni In Arabia Saudita sono pronti a fare follie per Cristiano Ronaldo, sempre in rotta con il Manchester United nonostante le smentite dell’allenatore Ten Hag. Secondo quanto riportato dal canale portoghese TVI, infatti, un club Saudita sarebbe intenzionato a convincere il cinque volte Pallone d’oro con un’offerta monstre. Ai Red Devils sarebbe arrivata un’offerta da 30 milioni di euro, mentre a Cristiano Ronaldo sarebbero stati proposti 250 ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Un club dell’sarebbe pronto aperprovando a chiudere un afa 300Insonoper, sempre in rotta con il Manchester United nonostante le smentite dell’allenatore Ten Hag. Secondo quanto riportato dal canale portoghese TVI, infatti, un clubsarebbe intenzionato a convincere il cinque volte Pallone d’oro con un’offerta monstre. Ai Red Devils sarebbe arrivata un’offerta da 30di euro, mentre asarebbero stati proposti 250 ...

