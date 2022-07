Cristiano Ronaldo, clamorosa offerta dall’Arabia Saudita: 250 milioni per due anni (Di giovedì 14 luglio 2022) Cristiano Ronaldo avrebbe ricevuto un’offerta folle dall’Arabia Saudita. A svelare le cifre è il portale portoghese TVI, che parla di una proposta da 300 milioni. Al calciatore ne spetterebbero 250 per due anni di contratto; 30 andrebbero invece al Manchester United e infine altri 20 agli intermediari. Un’offerta estremamente allettante dal punto di vista economico per tutte le parti chiamate in causa, ma che difficilmente il portoghese accetterà. CR7, legato ai red devils da un contratto fino al 2023, vorrebbe cambiare aria proprio per essere ancora protagonista ad alti livelli. Difficile dunque che possa scegliere di giocare in un campionato di secondo piano come quello Saudita. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022)avrebbe ricevuto un’folle. A svelare le cifre è il portale portoghese TVI, che parla di una proposta da 300. Al calciatore ne spetterebbero 250 per duedi contratto; 30 andrebbero invece al Manchester United e infine altri 20 agli intermediari. Un’estremamente allettante dal punto di vista economico per tutte le parti chiamate in causa, ma che difficilmente il portoghese accetterà. CR7, legato ai red devils da un contratto fino al 2023, vorrebbe cambiare aria proprio per essere ancora protagonista ad alti livelli. Difficile dunque che possa scegliere di giocare in un campionato di secondo piano come quello. SportFace.

