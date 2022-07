Cristiano Ronaldo accostato al Chelsea, Tuchel: “Ad oggi abbiamo altre priorità” (Di giovedì 14 luglio 2022) Thomas Tuchel è intervenuto ai microfoni di Sky Sports Uk, facendo il punto sul calciomercato: “abbiamo perso giocatori importanti e stiamo vivendo un periodo di transizione dal punto di vista societario. Tuttavia l’arrivo di Sterling dimostra l’ambizione della nuova proprietà: era il nostro obiettivo principale e siamo molto contenti. Ma servono altro rinforzi di qualità se vogliamo vincere“. L’allenatore del Chelsea ha poi parlato di Cristiano Ronaldo, accostato al club negli ultimi giorni: “Non è un segreto che la nostra priorità sia la difesa. Un altro attaccante potrebbe arrivare, ma ad oggi abbiamo altre esigenze“. Infine, Tuchel ha svelato le difficoltà che i blues incontreranno nella prossima ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Thomasè intervenuto ai microfoni di Sky Sports Uk, facendo il punto sul calciomercato: “perso giocatori importanti e stiamo vivendo un periodo di transizione dal punto di vista societario. Tuttavia l’arrivo di Sterling dimostra l’ambizione della nuova proprietà: era il nostro obiettivo principale e siamo molto contenti. Ma servono altro rinforzi di qualità se vogliamo vincere“. L’allenatore delha poi parlato dial club negli ultimi giorni: “Non è un segreto che la nostrasia la difesa. Un altro attaccante potrebbe arrivare, ma adesigenze“. Infine,ha svelato le difficoltà che i blues incontreranno nella prossima ...

