Crisi | il centrodestra cerca una risposta unitaria Lollobrigida | «Iniziamo dal patto anti-inciucio»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 14 luglio 2022)o non, il solco è tracciato. E tanto basta a partiti e schieramenti per guardarsi intorno e negli occhi con l’obiettivo di adottare la strategia vincente. Ildeve fare i conti sia con il non aver sostenutomente il governo Draghi sia con gli attuali distinguo sul da farsi. Giorgia Meloni in un tweet («Basta temporeggiare. La parola torni agli italiani. Elezioni subito») e Matteo Salvini, in una dichiarazione, hanno ritrovato piena sintonia. A loro giudizio, dopo Draghi c’è solo il voto. Sul punto, invece, qualche differenza si coglie nella dichiarazione di Silvio Berlusconi, che pure apre alla possibilità del voto subito («andare alle urne non ci preoccupa), ma senza sbarrare la porta ad altre soluzioni. I distinguo degli “azzurri” Lo si coglie agevolmente quando l’ex-premier ...