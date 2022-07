Crisi governo, sondaggista Piepoli: “Perdono tutti, compreso Conte” (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “Tanti saluti alla legislatura”, esordisce il sondaggista Nicola Piepoli, parlando all’Adnkronos della prossima Crisi di governo. Chi ci guadagna? “Nessuno ci guadagna, ci Perdono tutti, è una classica decisione in cui tutti i giocatori Perdono, compreso Conte, ciascuno perde qualcosa”. “Ormai si andrà al voto, ci sono state dichiarazioni che sono rimaste nella mente della gente. I 5 stelle hanno detto: ‘oggi andiamo sull’Aventino’, e tanti saluti, chi va sull’Aventino si ritira. Questo – spiega il presidente dell’Istituto Piepoli – corrisponde a una decisione della controparte, cioè Draghi che ha detto: ‘senza 5 stelle non c’è governo’. La loro posizione l’hanno già ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “Tanti saluti alla legislatura”, esordisce ilNicola, parlando all’Adnkronos della prossimadi. Chi ci guadagna? “Nessuno ci guadagna, ci, è una classica decisione in cuii giocatori, ciascuno perde qualcosa”. “Ormai si andrà al voto, ci sono state dichiarazioni che sono rimaste nella mente della gente. I 5 stelle hanno detto: ‘oggi andiamo sull’Aventino’, e tanti saluti, chi va sull’Aventino si ritira. Questo – spiega il presidente dell’Istituto– corrisponde a una decisione della controparte, cioè Draghi che ha detto: ‘senza 5 stelle non c’è’. La loro posizione l’hanno già ...

