Crisi Governo | Renzi | “Nulla giustifica oggi fine esecutivo”

(Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – "Io sono un estimatore del premier Draghi e con la stessa franchezza bisogna avere il coraggio di dire a Draghi che Nulla giustifica oggi la fine del Governo". Così Matteo Renzi intervenendo in dichiarazione di voto sulla fiducia al dl Aiuti al Senato. "Sono momenti delicati per le democrazie in questo 2022,ci sono difficoltà enormi" e Draghi "deve continuare a fare il presidente del Consiglio perché serve all'Italia. Se oggi ci fosse una Crisi, festeggeranno in capitali non democratiche". "Il dibattito di queste ore ha preso una piega totalmente diversa in merito al provvedimento sul quale Iv voterà a favore. Ma la situazione che si è creata pone l'esigenza di lanciare un appello da quest'Aula al premier Mario Draghi", ha detto ...

