Crisi governo, Renzi: "Mi appello a Draghi, avanti senza M5S" (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – avanti senza M5S: lo ribadisce Matteo Renzi. "Ci vediamo alle 13, in diretta dal Senato. Farò un appello a Mario Draghi: parli al Paese dicendo le cose che vanno fatte da qui alle elezioni e vada avanti senza i grillini. Basta coi ricatti dei 5 Stelle, torniamo a correre", ha scritto in un post su Facebook il leader di Italia Viva. L'articolo proviene da Italia Sera.

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - EnricoLetta : Con l’apertura del dialogo sociale da ieri si possono davvero concretizzare quegli obiettivi di lotta alla… - FedericoMelide1 : RT @lisanoja: Mettere in crisi il Governo presieduto dall’italiano più autorevole al mondo non votando un decreto con oltre 20 miliardi per… - mrtos_79 : @matteorenzi che chiede responsabilità al @Mov5Stelle dopo che lui ha fatto la stessa cosa un anno e mezzo fa...… -