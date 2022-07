Crisi Governo, Medvedev posta foto di Draghi e Johnson: “Chi il prossimo?” (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Una foto con il primo ministro Mario Draghi dimissionario, accanto il premier britannico uscente Boris Johnson e un riquadro con un punto di domanda rosso. A chiedersi chi sarà il prossimo leader europeo che ha apertamente contrastato la guerra russa all’Ucraina e che è stato spinto alle dimissioni. Così, sul suo canale Telegram, l’ex presidente russo ed ex premier Dmitri Medvedev, attuale vice presidente del Consiglio di Sicurezza di Mosca, esprime la sua soddisfazione per la situazione politica italiana e per quella britannica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Unacon il primo ministro Mariodimissionario, accanto il premier britannico uscente Borise un riquadro con un punto di domanda rosso. A chiedersi chi sarà illeader europeo che ha apertamente contrastato la guerra russa all’Ucraina e che è stato spinto alle dimissioni. Così, sul suo canale Telegram, l’ex presidente russo ed ex premier Dmitri, attuale vice presidente del Consiglio di Sicurezza di Mosca, esprime la sua soddisfazione per la situazione politica italiana e per quella britannica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente del Consiglio Draghi si è recato al Quirinale dal Capo dello Stato Mattarella dopo la fiducia al governo in… - annullataa : Twitter Italia si divide nel commentare il gfvip in inverno alla crisi di governo in estate insomma non ci si annoia mai -