Crisi governo, la diretta. Senato conferma la fiducia con 172 sì. M5S: «Astensione per difendere la nostra dignità» (Di giovedì 14 luglio 2022) Il governo è ad un passo dalla Crisi. E Mario Draghi già oggi potrebbe rassegnare le sue dimissioni. «Non siamo disponibili a concedere cambiali in bianco, le dichiarazioni di... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilè ad un passo dalla. E Mario Draghi già oggi potrebbe rassegnare le sue dimissioni. «Non siamo disponibili a concedere cambiali in bianco, le dichiarazioni di...

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - tavano_anna : RT @petergomezblog: Governo in bilico, oggi giornata decisiva | Renzi a Draghi: “Nulla giustifica la fine del governo”. La Lega: “Crisi pol… - kiara86769608 : RT @salvini_giacomo: Il ministro dei Rapporti col Parlamento del M5S Federico D’Incà aveva proposto una mediazione sul decreto Aiuti: nient… -