Crisi governo, Forza Italia e Lega in stand by: Meloni vuole il voto (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Berlusconi, Salvini e Meloni stanno alla finestra. L’orizzonte per tutti e tre oramai sono le elezioni, ma i leader del centrodestra valutano le variabili in campo, con i primi due che essendo – almeno ad oggi – al governo aspettano di capire cosa decideranno Mattarella e Draghi, che ora hanno in mano la palla, dopo lo strappo del M5S. Forza Italia e Lega si muovono ad elastico: Berlusconi oscilla tra il “pronti per le urne” al “disponibili a proseguire con questo governo”. “Forza Italia – fa sapere il Cavaliere in una nota – in continuità con l’atteggiamento di responsabilità che ha sempre contraddistinto la sua azione, attende con rispetto le determinazioni del presidente Draghi e le indicazioni che darà il capo dello Stato”. Più ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Berlusconi, Salvini estanno alla finestra. L’orizzonte per tutti e tre oramai sono le elezioni, ma i leader del centrodestra valutano le variabili in campo, con i primi due che essendo – almeno ad oggi – alaspettano di capire cosa decideranno Mattarella e Draghi, che ora hanno in mano la palla, dopo lo strappo del M5S.si muovono ad elastico: Berlusconi oscilla tra il “pronti per le urne” al “disponibili a proseguire con questo”. “– fa sapere il Cavaliere in una nota – in continuità con l’atteggiamento di responsabilità che ha sempre contraddistinto la sua azione, attende con rispetto le determinazioni del presidente Draghi e le indicazioni che darà il capo dello Stato”. Più ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - EnricoLetta : Con l’apertura del dialogo sociale da ieri si possono davvero concretizzare quegli obiettivi di lotta alla… - joseph_kappa : RT @lisanoja: Mettere in crisi il Governo presieduto dall’italiano più autorevole al mondo non votando un decreto con oltre 20 miliardi per… - VinceIT : RT @lucianocapone: Il M5S che avvia la crisi di governo -