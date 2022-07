Crisi governo, diretta. Draghi: «Mi dimetto. Maggioranza di unità nazionale non c'è più». Al Quirinale da Mattarella (Di giovedì 14 luglio 2022) «Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica». Lo ha detto il premier Mario Draghi in Cdm. «Non siamo... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 14 luglio 2022) «Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica». Lo ha detto il premier Marioin Cdm. «Non siamo...

Pubblicità

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - LeonardoNeri8 : RT @DoraEbasta: Il Governo, uno di noi. Sempre in crisi. - dsaerdsear : In Parlamento ci sarà il record di infiltrazioni mafiose. Dopo la crisi dl governo. -