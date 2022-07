Crisi governo, Di Maio: “Vertici M5S la pianificavano da mesi” (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “I dirigenti M5S stavano pianificando da mesi l’apertura di una Crisi per mettere fine al governo Draghi”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nell’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari di Italia per il Futuro. “Sperano in 9 mesi di campagna elettorale per risalire nei sondaggi, ma così condannano solo il Paese al baratro economico e sociale – ha aggiunto – Non potevamo essere complici di questo piano cinico e opportunista, che trascina il paese al voto anticipato e al collasso economico e sociale”. “Gli sta sfuggendo la situazione di mano, qui si rischia seriamente il voto anticipato – ha quindi sottolineato Di Maio – Stanno giocando, ma oggi se perdiamo Mario Draghi rischiamo il disastro economico. Gli effetti della Crisi sono ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “I dirigenti M5S stavano pianificando dal’apertura di unaper mettere fine alDraghi”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di, nell’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari di Italia per il Futuro. “Sperano in 9di campagna elettorale per risalire nei sondaggi, ma così condannano solo il Paese al baratro economico e sociale – ha aggiunto – Non potevamo essere complici di questo piano cinico e opportunista, che trascina il paese al voto anticipato e al collasso economico e sociale”. “Gli sta sfuggendo la situazione di mano, qui si rischia seriamente il voto anticipato – ha quindi sottolineato Di– Stanno giocando, ma oggi se perdiamo Mario Draghi rischiamo il disastro economico. Gli effetti dellasono ...

