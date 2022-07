Crisi gas | piano d' emergenza per l' inverno | termostati giù di un grado in case e uffici

Pubblicità

...tonnellata del prezzo della CO~2~ all'interno del Sistema per lo scambio di quote emissione di... poiché la debolezza della crescita a seguito dellafinanziaria globale ha limitato le ...- L'Unione europea si prepara ad affrontare un inverno senza le forniture dirusso. Nella bozza del piano, che verrà presentato il 20 luglio, si invitano gli Stati membri a ridurre i ...Taglio in tre anni di oltre 15 miliardi mc di gas e 40 milioni di ton di gas serra, puntando su rinnovabili, efficienza energetica negli edifici e ...I timori di una crisi di governo in Italia preoccupano gli operatori e Piazza Affari rimane la peggiore borsa del Vecchio continente. La Commissione ha comunicato previsioni estive negative sull'infla ...