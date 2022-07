Crisi di Governo, Sasso attacca il M5S: “C’è il nuovo anno scolastico da programmare. Atteggiamento irresponsabile” (Di giovedì 14 luglio 2022) "Il Movimento 5 Stelle sta avendo un comportamento del tutto irresponsabile in un momento in cui gli italiani sono alle prese con mille difficoltà: inflazione galoppante, Crisi energetica, caro carburanti, prospettive economiche difficili. La decisione di scatenare una Crisi di Governo non può che apparire illogica e incomprensibile agli occhi dei cittadini, anche perché influenzata da questioni esclusivamente interne al partito. I grillini sembrano aver perso completamente il lume della ragione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 luglio 2022) "Il Movimento 5 Stelle sta avendo un comportamento del tuttoin un momento in cui gli italiani sono alle prese con mille difficoltà: inflazione galoppante,energetica, caro carburanti, prospettive economiche difficili. La decisione di scatenare unadinon può che apparire illogica e incomprensibile agli occhi dei cittadini, anche perché influenzata da questioni esclusivamente interne al partito. I grillini sembrano aver perso completamente il lume della ragione". L'articolo .

