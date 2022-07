Crisi di governo oggi: fiducia senza M5s. Ultimissime: Draghi un'ora al Quirinale (Di giovedì 14 luglio 2022) Cosa succede ora. Due le strade: Draghi non vuole il bis Roma, 14 luglio 2022 - Crisi di governo in corso dopo il voto di fiducia sul dl Aiuti al Senato. Al termine delle votazioni - 172 sì, 39 no, 1 ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Cosa succede ora. Due le strade:non vuole il bis Roma, 14 luglio 2022 -diin corso dopo il voto disul dl Aiuti al Senato. Al termine delle votazioni - 172 sì, 39 no, 1 ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - EnricoLetta : Con l’apertura del dialogo sociale da ieri si possono davvero concretizzare quegli obiettivi di lotta alla… - riotta : Leggere della crisi di governo possibile in Italia da Kiev, guerra, possibile carestia, recessione alle porte, valu… - lorenzopanevino : RT @ultimora_pol: #Italia Nicola #Fratoianni: 'La crisi di governo è squadernata: questa maggioranza non è in grado di dare risposte ai pro… - whitecat9501 : RT @GianniCuperIoPD: È la terza crisi di governo in una legislatura e noi del Pd manteniamo la nostra linea: fingerci morti, lasciare Franc… -