Crisi di governo, Mattarella respinge le dimissioni di Draghi: il premier riferirà mercoledì alle Camere. Pd: “Si ricrei la maggioranza” (Di giovedì 14 luglio 2022) Il premier dimissionario è tornato da Mattarella che lo invita a tornare alle Camere. Lunedì sarà ad Algeri. Di Maio: “Il M5s è diventato il partito di Conte. Von der Leyen: “Buona collaborazione con Draghi” Leggi su lastampa (Di giovedì 14 luglio 2022) Ildimissionario è tornato dache lo invita a tornare. Lunedì sarà ad Algeri. Di Maio: “Il M5s è diventato il partito di Conte. Von der Leyen: “Buona collaborazione con

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - LyraTina : RT @lisanoja: Mettere in crisi il Governo presieduto dall’italiano più autorevole al mondo non votando un decreto con oltre 20 miliardi per… - KaloTwittaCose : In questo mese ci sono stati divorzi importanti, crisi di governo e morti di personaggi noti. Siamo ancora a metà luglio. -