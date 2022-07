Crisi di Governo, Mattarella respinge dimissioni Draghi. Mercoledì comunicazioni del premier alle Camere (Di giovedì 14 luglio 2022) Il premier Mario Draghi si dimette dopo lo strappo del M5s, che non ha votato al Senato la fiducia sul decreto Aiuti. Il presidente del Consiglio è stato un’ora al Quirinale, poi ha convocato il Consiglio dei ministri e annunciato la sua decisione di tornare al Colle e lasciare l’incarico: «È venuto meno il patto di fiducia alla base dell’azione di Governo, non ci sono più le condizioni per realizzare il programma» Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 14 luglio 2022) IlMariosi dimette dopo lo strappo del M5s, che non ha votato al Senato la fiducia sul decreto Aiuti. Il presidente del Consiglio è stato un’ora al Quirinale, poi ha convocato il Consiglio dei ministri e annunciato la sua decisione di tornare al Colle e lasciare l’incarico: «È venuto meno il patto di fiducia alla base dell’azione di, non ci sono più le condizioni per realizzare il programma»

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - Ginaglia1 : RT @silvio_garofalo: Non vogliamo la crisi. Abbiamo ministri e sottosegretari nel governo e ci siamo limitati a non votare la fiducia all'e… - Samuele_Maimone : RT @Agenzia_Ansa: Il Presidente della Repubblica non ha accolto le dimissioni e ha invitato il Presidente del Consiglio a presentarsi al Pa… -