Crisi di governo, Mario Draghi si dimette: "Venuto meno il patto di fiducia" [IL TESTO DEL DISCORSO AI MINISTRI] (Di giovedì 14 luglio 2022) Svolta nella Crisi di governo. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si dimette, così come ha annunciato durante la riunione del Consiglio dei MINISTRI: "Rassegnerò le dimissioni questa sera, Venuto meno il patto di fiducia alla base dell'azione dell'esecutivo. Non ci sono più le condizioni per andare avanti, ringrazio i MINISTRI, tanti i risultati conseguiti insieme"

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - EnricoLetta : Con l’apertura del dialogo sociale da ieri si possono davvero concretizzare quegli obiettivi di lotta alla… - U_fra : RT @AgenziaANSIA4: Ultim'ora Crisi di Governo: Juve beffata. - bisio_erica : Dopo la pandemia, la guerra, la siccità, ci mancherebbe soltanto una crisi di Governo -