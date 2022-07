Crisi di Governo, Mario Draghi ha annunciato le dimissioni (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato le sue dimissioni. La notizia è stata divulgata nel Consiglio dei ministri iniziato intorno alle 18,30. Mario Draghi annuncia le dimissioni Mario Draghi – Photo Credit: QuirinaleIl Presidente del Consiglio Mario Draghi ha appena annunciato le sue dimissioni. L’annuncio è stato divulgato nel Consiglio dei ministri iniziato intorno alle 18:30: ”Buonasera a tutti,Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica.Le votazioni di oggi in Parlamento sono un fatto molto significativo dal punto di vista politico.La maggioranza di unità ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Presidente del Consigliohale sue. La notizia è stata divulgata nel Consiglio dei ministri iniziato intorno alle 18,30.annuncia le– Photo Credit: QuirinaleIl Presidente del Consiglioha appenale sue. L’annuncio è stato divulgato nel Consiglio dei ministri iniziato intorno alle 18:30: ”Buonasera a tutti,Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mienelle mani del Presidente della Repubblica.Le votazioni di oggi in Parlamento sono un fatto molto significativo dal punto di vista politico.La maggioranza di unità ...

