Crisi di governo, l'ironia della Russia: dopo Draghi e Johnson chi si dimetterà? (Di giovedì 14 luglio 2022) Il messaggio su Telegram di Medvedev Roma, 14 luglio 2022 - La notizia delle dimissioni di Mario Draghi ha fatto subito il giro del mondo. E in Russia è stata l'occasione per ironizzare sulle ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Il messaggio su Telegram di Medvedev Roma, 14 luglio 2022 - La notizia delle dimissioni di Marioha fatto subito il giro del mondo. E inè stata l'occasione per ironizzare sulle ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - Mariate48641882 : RT @Gianpa89267191: Peccato. Per un attimo ci avevo sperato in un’Italia normale, anzi in un’Italia migliore. Ci aspettano tempi bui, forse… - Giustinianorex : RT @antoniopolito1: Sento già avanzare una lettura all’ucraina della crisi di governo : a provocarla non sarebbe chi non vota la fiducia (M… -