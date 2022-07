Crisi di governo, Lega: “Meglio le urne”. Berlusconi: “Attendiamo Draghi” – LIVE (Di giovedì 14 luglio 2022) Ci siamo. Giuseppe Conte, dopo una settimana – l’ennesima – di tentennamenti ora sembra aver deciso: il Movimento Cinque Stelle non parteciperà al voto oggi al Senato sul dl Aiuti. Essendo stata posta la fiducia dal governo, nella pratica significa che i grillini non rinnoveranno la loro fiducia al premier. Supermario, ormai prigioniero di partiti e di Mattarella, l’aveva detto chiaramente: senza M5S non c’è governo e non ci sarà un Draghi bis. Dunque oggi, subito dopo lo strappo pentastellato, dovrebbe salire al Quirinale per formalizzare la Crisi di governo e dimettersi. Ieri è stata una giornata tesa. Le riunioni e le contro-riunioni grilline sono durate fino a sera tardi, quando Conte ha formalizzato alla stampa la decisione di uscire oggi da Palazzo Madama. La maggioranza sembra dunque ai titoli ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 14 luglio 2022) Ci siamo. Giuseppe Conte, dopo una settimana – l’ennesima – di tentennamenti ora sembra aver deciso: il Movimento Cinque Stelle non parteciperà al voto oggi al Senato sul dl Aiuti. Essendo stata posta la fiducia dal, nella pratica significa che i grillini non rinnoveranno la loro fiducia al premier. Supermario, ormai prigioniero di partiti e di Mattarella, l’aveva detto chiaramente: senza M5S non c’èe non ci sarà unbis. Dunque oggi, subito dopo lo strappo pentastellato, dovrebbe salire al Quirinale per formalizzare ladie dimettersi. Ieri è stata una giornata tesa. Le riunioni e le contro-riunioni grilline sono durate fino a sera tardi, quando Conte ha formalizzato alla stampa la decisione di uscire oggi da Palazzo Madama. La maggioranza sembra dunque ai titoli ...

