Crisi di governo, le dimissioni di Draghi prima notizia sul sito della “Tass”. E Medvedev posta le foto di lui e Johnson: “Chi è il prossimo?” (Di giovedì 14 luglio 2022) È la prima notizia sul sito della principale agenzia di stampa statale russa, più in evidenza della legge firmata da Vladimir Putin sull’indicizzazione delle pensioni militari, degli aggiornamenti sull'”operazione militare speciale” in Ucraina e delle novità sul Covid: la foto di Sergio Mattarella campeggia sull’homepage della Tass, con il titolo “il presidente italiano respinge le dimissioni del premier Mario Draghi”. Un dato che da solo basta a far capire l’attenzione con cui il governo di Mosca osserva le evoluzioni della nostra scena politca, che potrebbero portare alla caduta di un altro governo di impronta nettamente filoatlantica, dopo le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) È lasulprincipale agenzia di stampa statale russa, più in evidenzalegge firmata da Vladimir Putin sull’indicizzazione delle pensioni militari, degli aggiornamenti sull'”operazione militare speciale” in Ucraina e delle novità sul Covid: ladi Sergio Mattarella campeggia sull’homepage, con il titolo “il presidente italiano respinge ledel premier Mario”. Un dato che da solo basta a far capire l’attenzione con cui ildi Mosca osserva le evoluzioninostra scena politca, che potrebbero portare alla caduta di un altrodi impronta nettamente filoatlantica, dopo le ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - maxsto6 : RT @Napalm51: Davvero le bollette raddoppiate, la crisi energetica, i contagi a migliaia, le armi a un pazzo, i vaccini che hanno tappato,… - margymo : RT @CottarelliCPI: Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai ci… -