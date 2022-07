Crisi di governo, la standig ovation dei parlamentari M5s dopo lo strappo di Conte. Ma D’Incà si stacca: «Regaliamo il Paese al centrodestra» – Il video (Di giovedì 14 luglio 2022) «Noi non parteciperemo al voto». dopo le parole di Giuseppe Conte l’audio si interrompe ma le immagini mostrano chiaramente quale è stata la reazione dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Sono tutti in piedi, ad applaudire la scelta annunciata dal loro leader di non votare la fiducia al governo guidato da Mario Draghi. Le prossime ore saranno decisive: dai segnali lanciati in questi giorni sembra che il copione più probabile passerà da un incontro Draghi-Mattarella. Meloni punta già alle elezioni, è stata la prima leader a commentare. Salvini ha sentito Berlusconi mentre Letta parla di verifica della maggioranza. In tutto questo dal M5s arrivano anche voci contrarie, a partire da quella di Federico D’Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento. D’Incà, riferisce l’Ansa, avrebbe ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 luglio 2022) «Noi non parteciperemo al voto».le parole di Giuseppel’audio si interrompe ma le immagini mostrano chiaramente quale è stata la reazione deidel Movimento 5 Stelle. Sono tutti in piedi, ad applaudire la scelta annunciata dal loro leader di non votare la fiducia alguidato da Mario Draghi. Le prossime ore saranno decisive: dai segnali lanciati in questi giorni sembra che il copione più probabile passerà da un incontro Draghi-Mattarella. Meloni punta già alle elezioni, è stata la prima leader a commentare. Salvini ha sentito Berlusconi mentre Letta parla di verifica della maggioranza. In tutto questo dal M5s arrivano anche voci contrarie, a partire da quella di Federico, ministro per i Rapporti con il Parlamento., riferisce l’Ansa, avrebbe ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - gennaromigliore : Il Governo oggi ha cose più serie di cui occuparsi rispetto alle crisi di identità (e di potere) di aspiranti leade… - riotta : Leggere della crisi di governo possibile in Italia da Kiev, guerra, possibile carestia, recessione alle porte, valu… - Vitiello84Tony : RT @ComunistaRosso: Vedo a sinistra un eccitamento per questa crisi di governo, a parer mio, esagerata. Neanche se dietro alla porta ci fos… - Lellochiocco : RT @GianniCuperIoPD: È la terza crisi di governo in una legislatura e noi del Pd manteniamo la nostra linea: fingerci morti, lasciare Franc… -