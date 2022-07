Crisi di governo | la frecciata di Renzi a Draghi | “Non c’è motivo…” – LIVE

(Di giovedì 14 luglio 2022) Ci siamo. Giuseppe Conte, dopo una settimana – l’ennesima – di tentennamenti ora sembra aver deciso: il Movimento Cinque Stelle non parteciperà al voto oggi al Senato sul dl Aiuti. Essendo stata posta la fiducia dal, nella pratica significa che i grillini non rinnoveranno la loro fiducia al premier. Supermario, ormai prigioniero di partiti e di Mattarella, l’aveva detto chiaramente: senza M5S non c’èe non ci sarà unbis. Dunque oggi, subito dopo lo strappo pentastellato, dovrebbe salire al Quirinale per formalizzare ladie dimettersi. Ieri è stata una giornata tesa. Le riunioni e le contro-riunioni grilline sono durate fino a sera tardi, quando Conte ha formalizzato alla stampa la decisione di uscire oggi da Palazzo Madama. La maggioranza sembra dunque ai titoli ...

Pubblicità

È sempre più vicino allailguidato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi . Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha annunciato ieri che il suo gruppo lascerà il Senato al momento del voto di ...Luigi Di Maio continua ad attaccare Giuseppe Conte. Ladivoluta dai pentastellati è stata una mossa da irresponsabili. Luigi Di Maio , ministro degli Affari Esteri, è furioso contro Giuseppe Conte , leader del suo ex partito. Secondo il ...(Adnkronos) – La crisi di governo “È chiaro a tutti che se oggi non votano la fiducia aprono la stagione del Papeete bis. Un marchio che non si toglieranno più. E da loro non accettiamo lezioni di co ...Il governo pone la fiducia sul decreto Aiuti al Senato. Salta anche l’ultima ipotesi di mediazione con i Cinque Stelle lanciata dal ministro pentastellato D’Incà (e cioè ok al testo senza fiducia). La ...