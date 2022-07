Crisi di governo, il Senato conferma la fiducia con 172 sì, M5S assenti. Draghi al Quirinale per rassegnare le dimissioni, mercoledì riferirà alle Camere. Pd: “Si ricrei la maggioranza” (Di giovedì 14 luglio 2022) Il premier dimissionario è tornato da Mattarella. L’annuncio durante il Cdm. Renzi vuole il bis. Meloni: “Legislatura finita” Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 14 luglio 2022) Il premier dimissionario è tornato da Mattarella. L’annuncio durante il Cdm. Renzi vuole il bis. Meloni: “Legislatura finita”

