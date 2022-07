Crisi di governo | il Senato conferma la fiducia con 172 sì | M5S assenti Draghi a Palazzo Chigi dopo il colloquio con Mattarella | convocato Cdm Conte | “Risposte vere o nessuno avrà i nostri voti”

Pubblicità

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - EnricoLetta : Con l’apertura del dialogo sociale da ieri si possono davvero concretizzare quegli obiettivi di lotta alla… - riotta : Leggere della crisi di governo possibile in Italia da Kiev, guerra, possibile carestia, recessione alle porte, valu… - ACapelli14 : RT @AgenziaANSIA4: Ultim'ora Crisi di Governo: Juve beffata. - 24ORERadiocor : Borsa: altra seduta in rosso, Milano sprofonda a -3,4% con crisi di Governo - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… -

... anche in modo ironico, la scelta di mandare tutto all'aria in un momento diprofonda per il ... Grillo smentisce, Conte invece no: "Fuori dal". Fuga di notizie: addio Draghi... 'La linea che deve emergere è che non usciamo dal, né faremo dimettere i nostri ministri, abbiamo solo dato un segnale politico in attesa di risposte che il presidente del Consiglio ci darà ...Lo spettro della crisi di governo manda a picco Piazza Affari, con il Ftse Mib che chiude a -3,36%. In rosso anche gli altri listini europei, con il Dax di Francoforte che archivia la seduta a -1,89%, ...(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo Piazza Affari. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Intanto i listini USA mostrano scambi in rosso. La piazza milanese paga.