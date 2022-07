Crisi di Governo, il Pd: 'Ripartire con Draghi'. La Meloni: 'Niente scherzi, si vada al voto' (Di giovedì 14 luglio 2022) Mattarella respinge le dimissioni di Draghi. La Crisi aperta dallo strappo del M5s, che non ha votato al Senato la fiducia sul decreto Aiuti, prende così una nuova piega. Il presidente della ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 14 luglio 2022) Mattarella respinge le dimissioni di. Laaperta dallo strappo del M5s, che non ha votato al Senato la fiducia sul decreto Aiuti, prende così una nuova piega. Il presidente della ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - RafBriganti : Ok , con la crisi di governo in atto e questa instabilità che da anni ci pervade , direi che i tempi sono maturi pe… - manhluong : @dega1999 Forse non è ancora finita: -