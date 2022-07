Crisi di governo, il Pd lavora per un Draghi bis, Meloni e Salvini chiedono le elezioni: le reazioni politiche (Di giovedì 14 luglio 2022) Non ha colto proprio di sorpresa i ministri la decisione di Mario Draghi di rassegnare le dimissioni dopo il non voto dei senatori pentastellati al Dl Aiuti. Era nell'aria già da quando si era capito ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) Non ha colto proprio di sorpresa i ministri la decisione di Mariodi rassegnare le dimissioni dopo il non voto dei senatori pentastellati al Dl Aiuti. Era nell'aria già da quando si era capito ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - EnricoLetta : Con l’apertura del dialogo sociale da ieri si possono davvero concretizzare quegli obiettivi di lotta alla… - fedesettetre : Cerco consolazione alla crisi di governo - FrancoMarinoLGI : Sarei quasi contento della crisi di governo se non sapessi, se tutti noi non sapessimo, che tanto Draghi verrà sost… -