Crisi di governo, il centrodestra punta al voto mentre il Pd insiste sulla continuità (Di giovedì 14 luglio 2022) Berlusconi: 'O Draghi o il voto'. Meloni insiste: 'Elezioni subito'. Per Letta, invece, 'l'esecutivo deve andare avanti nell'interesse del ...

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - NunzioParaggio : RT @CottarelliCPI: Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai ci… - MeridionaleASud : Ogni volta che in Italia c'è una crisi di governo i partiti in Parlamento si moltiplicano -