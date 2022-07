Crisi di governo, Draghi sale al Quirinale: il colloquio di un’ora – LIVE (Di giovedì 14 luglio 2022) Ci siamo. Giuseppe Conte, dopo una settimana – l’ennesima – di tentennamenti ora ha deciso: il Movimento Cinque Stelle non ha partecipato al voto oggi al Senato sul dl Aiuti. Essendo stata posta la fiducia dal governo, nella pratica significa che i grillini non hanno rinnovato la loro fiducia al premier. Supermario, ormai prigioniero di partiti e di Mattarella, l’aveva detto chiaramente: senza M5S non c’è governo e non ci sarà un Draghi bis. Dunque oggi, subito dopo lo strappo pentastellato, il premier è salito al Quirinale per formalizzare la Crisi di governo e (forse) dimettersi. Ieri è stata una giornata tesa. Le riunioni e le contro-riunioni grilline sono durate fino a sera tardi, quando Conte ha formalizzato alla stampa la decisione di uscire oggi da Palazzo Madama. La maggioranza ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 14 luglio 2022) Ci siamo. Giuseppe Conte, dopo una settimana – l’ennesima – di tentennamenti ora ha deciso: il Movimento Cinque Stelle non ha partecipato al voto oggi al Senato sul dl Aiuti. Essendo stata posta la fiducia dal, nella pratica significa che i grillini non hanno rinnovato la loro fiducia al premier. Supermario, ormai prigioniero di partiti e di Mattarella, l’aveva detto chiaramente: senza M5S non c’èe non ci sarà unbis. Dunque oggi, subito dopo lo strappo pentastellato, il premier è salito alper formalizzare ladie (forse) dimettersi. Ieri è stata una giornata tesa. Le riunioni e le contro-riunioni grilline sono durate fino a sera tardi, quando Conte ha formalizzato alla stampa la decisione di uscire oggi da Palazzo Madama. La maggioranza ...

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - EnricoLetta : Con l’apertura del dialogo sociale da ieri si possono davvero concretizzare quegli obiettivi di lotta alla… - riotta : Leggere della crisi di governo possibile in Italia da Kiev, guerra, possibile carestia, recessione alle porte, valu… - Arrow590261572 : Draghi fino al 2023 e fine. Penso che la maggior parte degli italiani si sia rotta le scatole di queste crisi di governo, BASTA! #Conte - Marzio10994940 : @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Ma perché consegnare un documento politico (interpretazione?? della crisi) ad un governo che non lo è? -