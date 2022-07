Crisi di Governo, Draghi al Cdm: questa sera rassegnerò le mie dimissioni a Mattarella (Di giovedì 14 luglio 2022) Fallita l’ultima mediazione del ministro D’Inca con un voto articolo per articolo senza ricorrere alla fiducia, ipotesi respinta da Palazzo Chigi. Giorgetti: ci sono i supplementari. Al termine della votazione, il premier al Quirinale per dimettersi. Toccherà al presidente della Repubblica Mattarella decidere i nuovi passaggi della Crisi Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 14 luglio 2022) Fallita l’ultima mediazione del ministro D’Inca con un voto articolo per articolo senza ricorrere alla fiducia, ipotesi respinta da Palazzo Chigi. Giorgetti: ci sono i supplementari. Al termine della votazione, il premier al Quirinale per dimettersi. Toccherà al presidente della Repubblicadecidere i nuovi passaggi della

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - ItaliaOggi : Governo, è crisi: Draghi salirà al Quirinale per dimettersi - Giornaleditalia : #mariodraghigiuseppecontem5sgoverno Crisi di Governo, Draghi si dimette: 'Venuto meno il patto di fiducia' -