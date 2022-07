Crisi di governo: cosa succede ora. Due le strade, Draghi non vuole il bis - Politica - quotidiano.net (Di giovedì 14 luglio 2022) cosa succede se Draghi non ottiene la fiducia "Stiamo tutti appesi a quello che fanno i 5Stelle. Ma vi pare una cosa possibile? Draghi non lo accetterà mai e per noi sarebbe umiliante. Basta". Lo ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022)senon ottiene la fiducia "Stiamo tutti appesi a quello che fanno i 5Stelle. Ma vi pare unapossibile?non lo accetterà mai e per noi sarebbe umiliante. Basta". Lo ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - riotta : Leggere della crisi di governo possibile in Italia da Kiev, guerra, possibile carestia, recessione alle porte, valu… - gennaromigliore : Il Governo oggi ha cose più serie di cui occuparsi rispetto alle crisi di identità (e di potere) di aspiranti leade… - gps72 : RT @Mysterytrains: Viaggio a Mosca di Di Battista, crisi di governo voluta dal 5 stelle. Se non ci vediamo un nesso allora chiunque qui pot… - Loris37167347 : @sbonaccini Soprattutto se l'hai cercata al fine di non avere crisi di governo. Piani rovinati? -