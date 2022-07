Cremonese | Sky | “Nome nuovo per la fascia”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 14 luglio 2022)SKY- I Lombardi lavorano in ritiro, oggi allenamento prefissato su gambe e corsa, per recuperare minutaggio nelle coscie. Nel frattempo, Ariedo Braida continua il suo lavoro sul mercato. Il D.S della, continua a ricercare esterni per l’Italia. Dopo che è sfumato l’ex Juventus, Gianluca Frabotta, Braida punta a Ghiglione del Genoa. L’esterno italiano, nella stagione 2019-20 fu uno dei migliori assistman europei, battuto solamente da Kevin De Bruyne nella classifica speciale. Il Genoa lo libera, anche per abbassare il monte ingaggi, in prestito con diritto di riscatto, si aspetta nei prossimi giorni la fumata bianca. Nel frattempo, il D.S ex Barcellona punta un argentino svincolato, ex Torino. Stiamo parlando di Christian Ansaldi, l’ex Inter non ha rinnovato il contratto con i granata ed ora è svincolato e ricerca una squadra. ...