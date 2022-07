Covid, oggi nel Lazio 9748 nuovi contagi e 9 morti: il bollettino aggiornato (Di giovedì 14 luglio 2022) Covid, Lazio. Continua imperterrito il monitoraggio da parte della Regione e delle Asl preposto sull’andamento dei casi Covid su tutto il territorio. La situazione, sebbene largamente sotto controllo, sta subendo un’impennata decisiva, a causa dell’ondata estiva. E questo, nonostante il caldo afoso, da sempre nemico dell’agente virale. Omicron 5 si diffonde con una certa facilità: vediamo i numeri dal bollettino aggiornato di oggi, giovedì 14 luglio. Leggi anche: Omicron 5: tempi di incubazione, sintomi e quando ci si negativizza Il bollettino aggiornato dalle Asl sul territorio nuovi contagi: 9748 (ieri 10062, scorsa settimana 11333) Trend al 0,53% (ieri 0,55%) Ricoverati: -1 (settimanale +95, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 luglio 2022). Continua imperterrito il monitoraggio da parte della Regione e delle Asl preposto sull’andamento dei casisu tutto il territorio. La situazione, sebbene largamente sotto controllo, sta subendo un’impennata decisiva, a causa dell’ondata estiva. E questo, nonostante il caldo afoso, da sempre nemico dell’agente virale. Omicron 5 si diffonde con una certa facilità: vediamo i numeri daldi, giovedì 14 luglio. Leggi anche: Omicron 5: tempi di incubazione, sintomi e quando ci si negativizza Ildalle Asl sul territorio(ieri 10062, scorsa settimana 11333) Trend al 0,53% (ieri 0,55%) Ricoverati: -1 (settimanale +95, ...

