Covid oggi Lombardia, 14.429 contagi e 29 morti: a Milano 1.749 casi (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 14.429 i nuovi contagi da Covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 14 luglio. Si registrano inoltre altri 29 morti. I nuovi casi a Milano sono 1.749. 56.904 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 25,3%.Tra i dati di oggi emerge che i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 42, in aumento di 2 unità, mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 1.455, in aumento di 49 unità). Il totale complessivo dei decessi sale a 41.046 casi. Tra le province, Milano conta 4.531 casi, di cui 1.749 a Milano città; Bergamo ne registra 1.396, Brescia 1.806, Como 753 e Cremona 534. A Lecco sono 379 i casi ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 14.429 i nuovidainsecondo il bollettino di, 14 luglio. Si registrano inoltre altri 29. I nuovisono 1.749. 56.904 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 25,3%.Tra i dati diemerge che i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 42, in aumento di 2 unità, mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 1.455, in aumento di 49 unità). Il totale complessivo dei decessi sale a 41.046. Tra le province,conta 4.531, di cui 1.749 acittà; Bergamo ne registra 1.396, Brescia 1.806, Como 753 e Cremona 534. A Lecco sono 379 i...

Pubblicità

DavidPuente : 1/ Quante volte avete letto nei titoli «Storica sentenza» per poi scoprire che non c'era alcuna sentenza? Le basi!… - borghi_claudio : Quelli che gridavano ai 'negazionisti del covid' oggi sono diventati i 'negazionisti di Alessia'. Nome, cognome, in… - fanpage : Sono 107.122 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 110.168 contagi… - StraNotizie : Covid oggi Lombardia, 14.429 contagi e 29 morti: a Milano 1.749 casi - italiaPROGRESS : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 107.122 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 110.168). Le vittime sono 105 rispetto alle… -