Covid oggi Italia | rallenta crescita contagi | report Gimbe

(Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) –ladei nuoviin. Secondo quanto rileva l’ultimo monitoraggio della Fondazione, nella settimana del 6-12 luglio sono stati 728.549 (contro 595.349 della settimana precedente). Si è registrato dunque un nuovo aumento, in tutte le regioni a eccezione della Lombardia, che a livello nazionale è pari a +22,4% in 7 giorni, dato inferiore rispetto al +55% segnato la scorsa settimana. Netto invece l’aumento dei morti: +49,1%, 692 in 7 giorni (rispetto ai 464 della scorsa settimana). Il picco di questa ondata sostenuta da Omicron 5 è all’orizzonte, osservano gli esperti, ma la discesa della curva potrebbe essere molto lenta. Nel frattempo in un mese risultano più che raddoppiati i ricoveri ordinari e in terapia intensiva. E gli ...

Dopo l'aumento dei contagi , arriva quello dei morti. Il rapporto della Fondazione Gimbe segnalaun rallentamento della crescita settimanale dei nuovi casi - segno che ci stiamo avvicinando al picco - che si attestano oltre quota 728 mila (+22,4% rispetto ai 595.300 della settimana ...... dato che i numeri dei contagi della nuova variante- 19 sono ormai quelli di gennaio, quando ... Insomma, forseper Draghi finirà l'esperienza governativa, ma per Giuseppe Conte rischia di ... Covid, news. Gimbe: "Rallenta crescita casi, +22,4% in 7 giorni, +49,1% morti". LIVE (Adnkronos) - Rallenta la crescita dei nuovi contagi Covid in Italia. Secondo quanto rileva l'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, ...