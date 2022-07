Covid oggi Italia, Omicron 5 corre: “Salita al 70%” (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “Dai dati ancora parziali che abbiamo, probabilmente Omicron BA.5 è stimabile già al 70% di prevalenza, con BA.4 che invece è presente in misura minore”. Lo riferisce all’Adnkronos Salute Mauro Pistello, direttore dell’Unità di virologia dell’azienda ospedaliera universitaria di Pisa, vicepresidente della Società Italiana di microbiologia e tra i fondatori della rete di sequenziamento dell’Istituto superiore di sanità (Iss). Nell’ultima flash survey dell’Iss, in Italia il 7 giugno scorso la variante Omicron aveva una prevalenza stimata al 100%, con la sottovariante BA.2 predominante e la sottovarianti BA.5 al 23%. “Abbiamo anche trovato due varianti di BA.2 che sono abbastanza diffuse negli Usa, il segnale della ripresa dei viaggi e della dismissione di tutte le misure di contenimento”, evidenzia ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “Dai dati ancora parziali che abbiamo, probabilmenteBA.5 è stimabile già al 70% di prevalenza, con BA.4 che invece è presente in misura minore”. Lo riferisce all’Adnkronos Salute Mauro Pistello, direttore dell’Unità di virologia dell’azienda ospedaliera universitaria di Pisa, vicepresidente della Societàna di microbiologia e tra i fondatori della rete di sequenziamento dell’Istituto superiore di sanità (Iss). Nell’ultima flash survey dell’Iss, inil 7 giugno scorso la varianteaveva una prevalenza stimata al 100%, con la sottovariante BA.2 predominante e la sottovarianti BA.5 al 23%. “Abbiamo anche trovato due varianti di BA.2 che sono abbastanza diffuse negli Usa, il segnale della ripresa dei viaggi e della dismissione di tutte le misure di contenimento”, evidenzia ...

