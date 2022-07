Covid oggi Emilia Romagna, 8.441 contagi e 9 morti: bollettino 14 luglio (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 8.441 i nuovi contagi registrati in Emilia-Romagna oggi, 14 luglio, secondo il bollettino della Regione. Eseguiti 25.138 tamponi, di cui 10.857 molecolari e 14.281 test antigenici rapidi. Si registrano 9 decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 46 (-1 rispetto a ieri, pari al -2,1%), l’età media è di 60 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.477 (+50 rispetto a ieri, +3,5%), età media 75,3 anni. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 33,6%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.608.304 ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 8.441 i nuoviregistrati in, 14, secondo ildella Regione. Eseguiti 25.138 tamponi, di cui 10.857 molecolari e 14.281 test antigenici rapidi. Si registrano 9 decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’sono 46 (-1 rispetto a ieri, pari al -2,1%), l’età media è di 60 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 1.477 (+50 rispetto a ieri, +3,5%), età media 75,3 anni. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 33,6%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.608.304 ...

