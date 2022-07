Covid, news. Gimbe: "Rallenta crescita casi, +22,4% in 7 giorni, +49,1% morti". LIVE (Di giovedì 14 luglio 2022) Secondo quanto rileva l'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, nella settimana del 6-12 luglio sono stati 728.549 (contro 595.349 della settimana precedente). L'aumento è inferiore rispetto a quello dei 7 giorni precedenti (33% per ricoveri ordinari e 36% per intensive). Centomila dosi al giorno, con un hub ogni 50 mila abitanti e il ritorno dei drive-through: è uno dei punti del piano vaccinale predisposto per estendere agli over 60 l'obbligo di quarta dose. Una platea stimata in circa 12 milioni di persone Leggi su tg24.sky (Di giovedì 14 luglio 2022) Secondo quanto rileva l'ultimo monitoraggio della Fondazione, nella settimana del 6-12 luglio sono stati 728.549 (contro 595.349 della settimana precedente). L'aumento è inferiore rispetto a quello dei 7precedenti (33% per ricoveri ordinari e 36% per intensive). Centomila dosi al giorno, con un hub ogni 50 mila abitanti e il ritorno dei drive-through: è uno dei punti del piano vaccinale predisposto per estendere agli over 60 l'obbligo di quarta dose. Una platea stimata in circa 12 milioni di persone

