Covid, news. Centomila mila dosi al giorno obiettivo della nuova campagna vaccinale. LIVE (Di giovedì 14 luglio 2022) Centomila mila dosi al giorno, con un hub ogni 50 mila abitanti e il ritorno dei drive-through: è uno dei punti del piano vaccinale predisposto per estendere agli over 60 l'obbligo di quarta dose. Una platea stimata in circa 12 milioni di persone. "Continua l'aumento dei pazienti Covid negli ospedali. In una settimana, dal 5 al 12 luglio, il numero dei ricoverati è cresciuto del 35,5%": Lo evidenzia il report della Fiaso, la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere Leggi su tg24.sky (Di giovedì 14 luglio 2022)al, con un hub ogni 50abitanti e il ritorno dei drive-through: è uno dei punti del pianopredisposto per estendere agli over 60 l'obbligo di quarta dose. Una platea stimata in circa 12 milioni di persone. "Continua l'aumento dei pazientinegli ospedali. In una settimana, dal 5 al 12 luglio, il numero dei ricoverati è cresciuto del 35,5%": Lo evidenzia il reportFiaso, la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere

