(Di giovedì 14 luglio 2022)al, con un hub ogni 50 mila abitanti e il ritorno dei drive-through: è uno dei punti del pianopredisposto per estendere agli over 60 l'obbligo di quarta dose. Una platea stimata in circa 12 milioni di persone. "Continua l'aumento dei pazientinegli ospedali. In una settimana, dal 5 al 12 luglio, il numero dei ricoverati è cresciuto del 35,5%": Lo evidenzia il reportFiaso, la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere

Pubblicità

HuffPostItalia : Altro che flop quarta dose. Da Nord a Sud, è record di prenotazioni tra gli over 60 - repubblica : Covid, arriva 'Centaurus': l'ultima sottovariante che preoccupa i virologi - repubblica : Covid, arriva 'Centaurus': l'ultima sottovariante che preoccupa i virologi, piu' contagiosa di Omicron 5. Allerta n… - messveneto : A Pordenone il reparto di medicina Covid è pieno: positivi in attesa al pronto soccorso: Niente isolamento, invece,… - andreastoolbox : #Covid, news. Centomila dosi al giorno obiettivo della nuova campagna vaccinale. LIVE -

Sky Tg24

... con la crescita a due cifre nel sud - est asiatico e nel Pacifico che ha compensato il calo delle vendite in Cina , riflettendo in gran parte le chiusure temporanee di negozi legate al- 19 ..."Non ci aspettiamo numeri da capogiro, non pensiamo di andare in affanno come nei mesi scorsi, ma certo l'interesse da parte degli over 60 rispetto alla quarta dose di vaccino antic'è". A spiegarlo è Giuseppe Castello, presidente di Federfarma Genova. Lunedì si apriranno ufficialmente le linee di prenotazione e da martedì cominceranno le prime somministrazioni della ... Covid, news. Centomila dosi al giorno obiettivo della nuova campagna vaccinale. LIVE La casa di moda tedesca Hugo Boss ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita per l'intero anno dopo un secondo trimestre in netta crescita.PIEMONTE - 13-07-2022 -- In Piemonte nel periodo dal 4 al 10 luglio i casi medi giornalieri dei contagi da Covid sono stati 4.831. Suddivisi per province: Alessandria 361, Asti 191, Biella 200, Cuneo ...