Covid, news. Bollettino: 142.967 nuovi casi e 157 morti. Tasso di positività al 26%. (Di giovedì 14 luglio 2022) Davanti al nuovo balzo dell'epidemia, si prepara il piano per la quarta dose di vaccino agli over 60 e ai fragili dagli hub alle farmacie, regione per regione. Locatelli: "Tutelare adesso tutti coloro che hanno un'indicazione a farlo". Il sottosegretario alla Salute Costa a Sky TG24: "Serve uno sforzo per provare a riprendere le lezioni a scuola, non solo in presenza, ma anche senza mascherina"

