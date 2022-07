Covid nel Lazio oggi, bollettino del 14 luglio: 9.748 nuovi contagi, 9 decessi (Di giovedì 14 luglio 2022) bollettino Covid di oggi in Italia: i dati del 14 luglio in diretta dalle regioni Roma, 14 luglio 2022 - Lieve rallentamento l'incremento del numero dei casi di Covid nel Lazio. Sono 9.748 ( - 314, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022)diin Italia: i dati del 14in diretta dalle regioni Roma, 142022 - Lieve rallentamento l'incremento del numero dei casi dinel. Sono 9.748 ( - 314, ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Covid: giudice reintegra la psicologa sospesa: 'Il vaccino è invasivo nel Dna. Non può essere costretta, può altera… - DavidPuente : 1/ Quante volte avete letto nei titoli «Storica sentenza» per poi scoprire che non c'era alcuna sentenza? Le basi!… - Ettore_Rosato : Il #M5s non vota il #DLAiuti Inizia il Papeete di #Conte. Almeno nel 2019 non avevamo covid, guerra in Ucraina e inflazione all’8% - vincegvo : RT @Agenzia_Ansa: Covid: giudice reintegra la psicologa sospesa: 'Il vaccino è invasivo nel Dna. Non può essere costretta, può alterarsi il… - sue_sue212 : RT @dariodav711: Ricevo cancellazioni nel mio agriturismo 'perché I bambini hanno il Covid' Mi chiamano, vorrebbero posticipare, non pagare… -