Covid Italia, 107.122 contagi e 105 morti: bollettino 14 luglio (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) - Sono 107.122 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 14 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 105 morti. Sono 408.096 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati che fanno rilevare un tasso di positività al 26,2%. Salgono i pazienti in terapia intensiva, 391 in totale e 3 in più di ieri, e ricoverati con sintomi, 10.115 in totale e 289 in più di ieri. Ecco i dati di oggi, regione per regione: LOMBARDIA - Sono 14.429 i nuovi contagi da Covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 14 luglio. Si registrano inoltre altri 29 morti. I nuovi casi a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) - Sono 107.122 i nuovida Coronavirus inoggi, 142022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 105. Sono 408.096 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati che fanno rilevare un tasso di positività al 26,2%. Salgono i pazienti in terapia intensiva, 391 in totale e 3 in più di ieri, e ricoverati con sintomi, 10.115 in totale e 289 in più di ieri. Ecco i dati di oggi, regione per regione: LOMBARDIA - Sono 14.429 i nuovidain Lombardia secondo ildi oggi, 14. Si registrano inoltre altri 29. I nuovi casi a ...

